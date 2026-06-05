Alanya’da yabancıların ikamet başvurusuna kapalı olan dört mahalle için alınan yeni karar, emlak piyasasında kısa sürede hareketlilik yarattı.

Kargıcak, Mahmutlar, Kestel ve Avsallar’da ikamet başvurularının yeniden açıldığının duyurulmasının ardından bazı mülk sahiplerinin fiyatları anında artırdığı iddia edildi.

Alanya emlak sektöründe tanınan isimlerden Sadullah Saltalı, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda bu duruma sert tepki gösterdi.

Saltalı, kararın içeriğinin henüz tam bilinmediğini belirterek, bazı ev sahiplerinin kendisini arayıp “Artık eski fiyata satmıyoruz” dediğini söyledi.

Saltalı, “Üzerine 30 bin, 40 bin, 50 bin Euro ekleyenler var” diyerek piyasada oluşan havayı eleştirdi.

“İkamet açıldı diye herkesin Alanya’ya koşacağını mı sanıyorsunuz?” diyen Saltalı, yüksek fiyatların yabancı alıcıyı da yerli vatandaşı da zorladığını ifade etti.

Saltalı, Türkiye’de konut ve yaşam maliyetlerinin birçok ülkeye göre çok yükseldiğini savundu. Macaristan, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerde fiyatların daha ulaşılabilir olduğunu belirtti.

Alanya’daki fiyat artışlarının yalnızca yabancı yatırımcıyı değil, yerli vatandaşı da etkilediğini söyleyen Saltalı, mevcut tabloda ev sahibi olmanın giderek zorlaştığını vurguladı.

Emlak sektöründe ise kararın kısa vadede talebi artırıp artırmayacağı merak konusu. Ancak sektör temsilcilerine göre asıl belirleyici unsur, ikamet kararından çok fiyatların hangi seviyede kalacağı olacak.