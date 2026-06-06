Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Avrupa'nın en prestijli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Erkeklerde 25, kadınlarda 21 ulusal federasyonun katıldığı CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası maçları başladı. Organizasyon, Alanya'nın uluslararası spor turizmi hedeflerine doğrudan katkı sunuyor.

Turnuva formatına göre, her ülke kadın ve erkek kategorilerinde ikişer takımla kum korta çıkıyor. İki galibiyete ulaşan ülkenin bir üst tura yükseldiği eşleşmelerde, beraberlik durumunda tur atlayan tarafı "Altın Set" kuralı belirliyor. Organizasyon yetkililerinin bildirdiğine göre, gruplarını lider tamamlayan ekipler 16-19

Temmuz 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak CEV Beach Volley Nations Cup Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

MAÇLAR NEREDEN İZLENİYOR?

Türkiye milli takımlarının kritik karşılaşmaları, turnuvanın final serisi ve kupa töreni S Sport ile S Sport Plus ekranlarından sporseverlere aktarılıyor. Buna ek olarak, turnuvadaki tüm müsabakalar Alanya Belediyesi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla küresel izleyiciye ulaştırılıyor.

TURNUVANIN ALANYA TURİZMİNE ETKİSİ NEDİR?

Hem Avrupa Şampiyonası hem de olimpiyat elemeleri için kritik puanlar barındıran bu şampiyona, bölge ekonomisi ve tanıtımı açısından yakından takip ediliyor. Yüzlerce sporcu, teknik heyet ve yabancı sporseverin hafta sonu boyunca ilçede konaklaması, turizm hareketliliğine ivme kazandırıyor. Bu tür uluslararası yayınlanan etkinliklerin, Alanya'nın küresel spor takvimindeki kalıcı yerini pekiştirmesi bekleniyor.