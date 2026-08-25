TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'un sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın disiplin sevklerini açıkladı. Yapılan resmi duyuruya göre, maç sırasında tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle her iki kulüp de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.

TFF'nin aktardığı bilgiye göre Alanyaspor ve Beşiktaş, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesinde yer alan 'çirkin ve kötü tezahürat' eylemi gerekçesiyle kurula sevk edildi.

CEZALAR NASIL BELİRLENECEK?

Kurulun yapacağı dosya incelemesinin ardından, tezahüratların süresi ve ihlalin tekrarına göre kulüplere para cezası veya kısmi tribün kapatma yaptırımı uygulanması öngörülüyor. Disiplin dosyasındaki geçmiş ihlallerin de değerlendirmeye alınacağı kararın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNE SOSYAL MEDYA İNCELEMESİ

Siyah-beyazlı ekibin PFDK sevki yalnızca tribün olaylarıyla sınırlı kalmadı. Beşiktaş'ın resmi X hesabından maç sonrasında paylaşılan '2026/2027 sezonu başladı!' ve 'Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı!' başlıklı videolar ile 24 Ağustos 2026 tarihli kurumsal açıklamalar da TFF'nin radarına girdi.

İlgili paylaşımlar, futbolun itibarını zedelemeye yönelik bulunduğu için Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi kapsamında disiplin sürecine dahil edildi. Bu doğrultuda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile kulübün resmi YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan İkinci Başkan Hakan Daltaban, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.