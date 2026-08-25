ALANYA Belediyesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği kurum içi eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çocuklarla doğrudan veya dolaylı olarak çalışan belediye personeline yönelik özel bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Çocukların haklarını ve güvenliğini merkeze alan programda, hizmet süreçlerinde dikkat edilmesi gereken yasal sorumluluklardan çocuklarla kurulacak sağlıklı iletişime kadar birçok önemli konu üzerinde duruldu. Eğitimlerle, personelin günlük çalışma hayatında karşılaşabileceği durumlara karşı daha bilinçli ve donanımlı hale gelmesi hedeflendi.

ÇOCUK HİZMETLERİNDE KVKK ANLATILDI

Program kapsamında Avukat ve Arabulucu Gamze Özçelik Karabacak tarafından “Çocuk Hizmetlerinde KVKK Farkındalık Eğitimi” verildi. Eğitimde, çocuklara ait kişisel verilerin korunmasının önemi, hizmet süreçlerinde kişisel bilgilerin işlenmesi ve paylaşılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili yasal düzenlemeler ele alındı.

Özellikle çocukların kişisel bilgilerinin korunması konusunda kurum çalışanlarının taşıdığı sorumluluklara dikkat çekilirken, çocuklara yönelik hizmetlerde mahremiyet ve güvenliğin ön planda tutulmasının önemi vurgulandı.

ÇOCUKLARLA DOĞRU İLETİŞİM YÖNTEMLERİ ELE ALINDI

Eğitim programının bir diğer bölümünde ise Prof. Dr. Münevver Can Yaşar, “Çocuk Dostu Yaklaşım ve İletişim Eğitimi” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Yaşar, çocuklarla iletişim kurulurken yaş ve gelişim özelliklerinin dikkate alınması, çocukların kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir iletişim ortamının oluşturulması ve çocuk odaklı yaklaşımın hizmetlere yansıtılması konusunda bilgiler verdi.

Çocuklarla çalışan personelin kullandığı iletişim dilinin önemine dikkat çekilen eğitimde, çocukların görüşlerine değer verilmesi, haklarının gözetilmesi ve ihtiyaçlarının doğru şekilde anlaşılmasının hizmet kalitesine sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Alanya Belediyesi, düzenlenen programla çocuklara yönelik hizmetlerin yalnızca fiziki imkanlarla değil, alanında bilinçli ve donanımlı personelle güçlendirilmesini amaçlıyor. Eğitimlerin, belediyenin farklı birimlerinde çocuklarla temas halinde bulunan çalışanların mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, çocukların haklarını ve güvenliğini esas alan hizmet anlayışının güçlendirilmesi amacıyla kurum içi mesleki gelişim ve farkındalık eğitimlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi. (Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)