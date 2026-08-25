Özel bankaların geçmiş yıllara ait kayıtları gerekçe göstererek kredi vermekten kaçındığını belirten Yenialp, esnafın sesini yetkililere duyurdu. Velittin Yenialp, ekonomik koşullarla mücadele eden esnafın önündeki en büyük engellerden biri olan sicil kaydı sorununa dikkat çekti. Geçmişe dönük borçlar nedeniyle finansmana ulaşamayan esnafın taleplerini aktaran Yenialp, yasal olarak bağlayıcılığı tam olan bir sicil affının çıkarılması gerektiğini ifade etti.

ÖZEL BANKALAR ESKİ BORÇLARI ÖNE SÜRÜYOR

Düzenlemelerin bankalar nezdindeki uygulanış biçimini değerlendiren Başkan Yenialp, devlet bankaları ile özel bankalar arasındaki tutum farkını şu sözlerle dile getirdi: “Eskiye yönelik borçlarımızdan dolayı gerçek anlamda bir sicil affının gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Devlet bankaları sağ olsunlar, bir sicil affı geldiği zaman bunu uyguluyorlar; ama özel bankalara geldiğimizde özel bankalar 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl önceki yazılan, çizilen bir çekten, senetten dolayı insanları krediye ulaştırmakta zorluk çıkartıyor ve kredi kullandırmıyorlar. Devlet bankaları ise çıkan affı mutlaka uyguluyor.”

‘ESNAFIMIZIN TALEBİNİ BÜYÜKLERİMİZE İLETİYORUZ’

Esnafın finansman desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğini belirten Yenialp, yetkili makamlara çağrısını yineleyerek açıklamasını şöyle tamamladı: "Gerçek anlamda bir sicil affının çıkması esnaflarımızın talebi ve isteğidir. Bize ulaşan esnaf kardeşlerimiz bu isteklerini iletiyorlar. Biz de buradan, gerçek anlamda bir sicil affının yapılması gerektiğini sizlerin aracılığıyla büyüklerimize iletmek isteriz.” (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi