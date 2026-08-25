ALANYA Müftülüğüne bağlı El-Aksa Camii ve Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursu, renkli ve anlamlı bir kapanış programıyla sona erdi. Yaz dönemi boyunca Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan öğrenciler, düzenlenen programda öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Kapanış programında öğrenciler tarafından hadisler okunurken, ilahi ve şiirler seslendirildi. Kurs boyunca eğitimlerini sürdüren çocukların hazırladığı gösteriler programa katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Yaz Kur’an Kursu kapsamında öğrencilerin dini bilgiler edinmelerinin yanı sıra paylaşma, dayanışma ve arkadaşlık duygularının geliştirilmesine de katkı sağlandı.

DERECEYE GİRENLERE MADALYA

Programın en heyecanlı anlarından biri ise öğrenciler için düzenlenen ödül töreni oldu. Kursta eğitim verilen dört ayrı sınıfta dereceye giren ilk üç öğrenci belirlendi. Başarı gösteren öğrencilere madalyaları takdim edilerek emekleri ödüllendirildi.

Dereceye girenlerin yanı sıra programa katılan öğrencilere de çeşitli hediyeler verilerek yaz dönemi eğitimlerini güzel bir hatırayla tamamlamaları sağlandı.

PASTA KESİLEREK KURS TAMAMLANDI

Kapanış programının sonunda El-Aksa Camii İmam Hatibi Mehmet Özel tarafından dua edildi. Ardından öğrenciler ve kurs görevlileri birlikte yaş pasta keserek yaz boyunca devam eden eğitim döneminin tamamlanmasını kutladı.

Hediyelerin dağıtılması ve öğrencilerin birlikte vakit geçirmesiyle sona eren program, çocuklar için hem eğitim hem de güzel anılarla dolu bir yaz döneminin finali oldu. (Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)