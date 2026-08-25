ALANYA Yörük Türkmen Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali İhsan Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Alanya ve çevresinde köklü bir geçmişe sahip olan Yörük Türkmen kültürünün korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

YÜRÜTÜLEN PROJELERİ ANLATTILAR

Dernek Başkanı Ali İhsan Arslan, dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında Kaymakam Öztürk’e bilgi verdi. Yörük kültürünün yalnızca geçmişten kalan bir miras olmadığı, gelenekleri, yaşam biçimi, kıyafetleri ve sosyal değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir kültürel zenginlik olduğu vurgulandı.

Dernek yönetimi, özellikle genç kuşakların Yörük Türkmen kültürünü yakından tanımasına katkı sağlayacak çalışmaların önemine dikkat çekerek, kültürel değerlerin korunması amacıyla faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’E YÖRÜK KIYAFETİ HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretin dikkat çeken anı ise dernek yönetiminin Kaymakam Şakir Öner Öztürk’e geleneksel Yörük kıyafeti hediye etmesi oldu. Kendisine takdim edilen kıyafeti giyen Kaymakam Öztürk, anlamlı hediye karşısında memnuniyetini dile getirdi.

Yörük kültürünün önemli simgelerinden biri olan geleneksel kıyafetle hatıra fotoğrafı da çektiren Öztürk, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çekti.

ÖZTÜRK’TEN DERNEK YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri dolayısıyla Alanya Yörük Türkmen Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali İhsan Arslan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Öztürk, dernek yönetimine Yörük Türkmen kültürünün yaşatılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. (Hüseyin DOĞANAY)