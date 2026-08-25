İLKİ geçen hafta gerçekleştirilen ve Alanyalıların yoğun ilgi gösterdiği Yeşilçam Açık Hava Sineması etkinlikleri, Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından “Selvi Boylum Al Yazmalım” ile devam edecek. Alanya Belediyesi tarafından nostalji atmosferini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, sinemaseverleri bir kez daha yıldızların altında beyazperdeyle buluşturacak.

İKİNCİ GÖSTERİMDE YEŞİLÇAM KLASİĞİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk gösterimin vatandaşlardan yoğun ilgi görmesinin ardından etkinliğin ikinci filmi de belli oldu. Türk sinemasının yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve kuşaktan kuşağa izlenmeye devam eden eserlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım”, bu kez Alanya’da açık hava sineması atmosferinde gösterilecek.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı film, unutulmaz sahneleri ve hikâyesiyle 28 Ağustos 2026 Cuma günü Alanyalı sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

BAŞKANLAR PARKI’NDA BEYAZPERDE KEYFİ

Gösterim, Karayolları karşısında bulunan Başkanlar Parkı’nda saat 21.00’de başlayacak. Açık havada kurulacak beyazperde sayesinde vatandaşlar, yaz akşamında nostaljik bir sinema deneyimi yaşayacak.

Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Böylece her yaştan vatandaş, Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından birini açık havada izleme fırsatı bulacak.

TÜM ALANYALILARA DAVET

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerini yeniden izleyiciyle buluşturan açık hava sineması etkinliklerinin, kentte sosyal ve kültürel yaşama da renk katması hedefleniyor. Özellikle geçmiş yılların açık hava sineması kültürünü hatırlayan vatandaşlara nostalji yaşatan organizasyon, genç kuşaklara da Yeşilçam’ın önemli eserlerini farklı bir atmosferde izleme imkânı sunuyor.

Alanya Belediyesi, “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini nostaljik açık hava sineması ortamında izlemek isteyen tüm vatandaşları 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Başkanlar Parkı’na davet etti.