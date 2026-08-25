ALANYA Sanat ve Tiyatro Derneği Başkanı Hilmi Uyar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’e makamında ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Alanya’nın kültür ve sanat yaşamına katkı sunan çalışmalar ile yaklaşan tiyatro festivali ele alındı.

5’İNCİ TİYATRO FESTİVALİ GÖRÜŞÜLDÜ

Dernek Başkanı Hilmi Uyar ve yönetim kurulu üyeleri, bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Alanya Tiyatro Festivali’ne ilişkin Kaymakam Öztürk’e bilgi verdi. Festivalin Alanya’da tiyatro sanatının daha geniş kitlelere ulaşmasına ve kentteki kültür-sanat hareketliliğinin güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dernek yönetimi, festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgi paylaşımında bulunurken, Kaymakam Şakir Öner Öztürk’ü de festivale davet etti.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Alanya Sanat ve Tiyatro Derneği Başkanı Hilmi Uyar ile yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri ve festival davetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Alanya’da geleneksel hale gelme yolunda ilerleyen Tiyatro Festivali, bu yıl 5’inci kez sanatseverleri tiyatroyla buluşturmaya hazırlanıyor.