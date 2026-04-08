MİLLİ Egemenlik Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde son haftalara girilirken form grafiğiyle dikkat çeken Alanya temsilcisi, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak sezonu taraftarı önünde güzel bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor. Son haftalarda çıkış yakalayan mavi-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Ekibimiz, son olarak deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu karşılaşmanın ardından futbolcularına 2 gün izin veren Teknik Direktör Mehmet Salih Gül, Denizli İdmanyurdu maçı hazırlıklarına dün start verdi. Takımın antrenmanlarda oldukça istekli olduğu gözlenirken, teknik heyet kritik mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun mesai harcıyor. Alanya 1221 FSK, sezonun son iç saha maçında hem galibiyet hem de taraftarına güzel bir kapanış armağan etmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi