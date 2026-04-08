TOPLANTIDA, nisan ve mayıs ayları içerisinde ilçede düzenlenecek spor müsabakaları ve organizasyonlar kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle Corendon Alanyaspor'un Süper Lig karşılaşmaları ile Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü'nün TFF 3. Lig müsabakası başta olmak üzere ilçede yapılacak tüm spor etkinlikleri için alınacak güvenlik tedbirleri detaylı şekilde değerlendirildi. Yetkililer, spor organizasyonlarının güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerken, alınacak önlemler doğrultusunda gerekli planlamaların yapıldığı ifade edildi. Alanya'da sporun huzur ve güven ortamında devam etmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği vurgulandı. Cemali AYDINOĞLU

