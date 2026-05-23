Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, kulüpten ayrıldığı resmen duyurulan takım arkadaşı David Alaba için bir veda mesajı yayımladı. İspanyol devinde Dani Carvajal'in ardından yaşanan bu ikinci ayrılık, takım içi dinamiklerde değişime işaret ediyor.

Gelecek ay sözleşmesi bitecek olan ve takıma veda eden savunmacı, beş yıllık İspanya serüveninin sonuna geldi. Yapılan resmi açıklamaya göre, tecrübeli oyuncu yeni sezonda Madrid ekibinin kadrosunda yer almayacak.

ARDA GÜLER'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Ayrılık haberinin duyurulmasının ardından sosyal medya platformları üzerinden ilk mesajı paylaşan isimlerden biri Arda Güler oldu. Genç yıldız, takımda kendisine yakın ilgi gösteren Alaba'ya seslendiği paylaşımında, ilk günden itibaren kendisine gösterilen sıcak karşılama için teşekkürlerini aktardı.

Milli futbolcu mesajında, antrenman sonraları yaptıkları serbest vuruş düellolarına, şut yarışmalarına ve aralarındaki küçük iddialara değindi. Birlikte geçirdikleri Türkiye tatillerini de unutmayacağını belirten Güler, Alaba gibi bir isimle sahayı paylaşmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

ALABA'NIN TAKIMDAKİ ROLÜ NEDEN ÖNEMLİYDİ?

İspanyol ekibine transfer olduğu ilk dönemde uyum süreci yaşayan Arda Güler için David Alaba'nın varlığı kritik bir kolaylaştırıcı etken olmuştu. Tecrübeli savunmacının genç oyuncularla kurduğu yakın iletişim ve saha dışı rehberliği, takım içi kimyanın korunmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyordu.

Güler, veda mesajını takım arkadaşına ve ailesine gelecek için en iyi dileklerini sunarak tamamladı. Savunma hattında oluşan bu boşluğun ardından kulübün atacağı yeni adımlar spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.