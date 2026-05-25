Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı için geri sayım sürüyor. Turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde eden 36 takımdan 29'unun ismi resmiyet kazandı.

Yayımlanan güncel listeye göre, Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray da devler arenasında doğrudan mücadele edecek takımlar arasında bulunuyor. Geriye kalan 7 takımın ise oynanacak eleme turlarının ardından belli olması bekleniyor.

DEVLER LİGİNDE KESİNLEŞEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Avrupa'nın önde gelen liglerinden turnuvaya katılım hakkı kazanan 29 takımın tam listesi paylaşıldı. Devler Ligi'nde boy gösterecek ekipler şu şekilde sıralandı: Bayern Münih, PSV, Barcelona, Arsenal, Real Madrid, Inter, Manchester City, PSG, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester United, Atletico Madrid, Lens, Leipzig, Galatasaray, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Real Betis, Sporting, Slavia Prag, Aston Villa, Stuttgart, Napoli, Lille, Club Brugge, Liverpool, Roma ve Como.

YENİ FORMATTA NELER DEĞİŞTİ?

UEFA'nın hayata geçirdiği yeni sisteme göre, Şampiyonlar Ligi artık 32 yerine 36 takımla oynanıyor. Geleneksel grup aşamasının yerini alan bu tek lig formatında, her takım farklı rakiplerle sekiz maç yapacak. Takımlar, genel puan tablosunda ilk sekize girerek doğrudan son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.