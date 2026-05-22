Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonuna damga vurarak en iyi genç oyuncu seçildi. Serie A yönetiminin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki yıldıza 23 yaş altı kategorisinde verilen 'Yükselen Yıldız' ödülü takdim edildi.

Ödülün sahipleri, sezon boyunca toplanan detaylı takip verileri ve kapsamlı performans analizleri sonucunda belirlendi. İtalya'nın en üst düzey futbol liginde bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Kenan Yıldız, daha önce de iki kez ayın en iyi genç oyuncusu unvanına layık görülmüştü.

KENAN YILDIZ'IN SEZON İSTATİSTİKLERİ NELER?

Milli futbolcu, geride kalan sezonda Juventus formasıyla Serie A'da toplam 33 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandıran yetenekli oyuncu, takım arkadaşlarına da 6 gol pası vererek sezonu 16 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı.

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

İtalya futbolunda taktiksel ve savunma ağırlıklı oyun yapısı göz önüne alındığında, 21 yaşındaki bir hücum oyuncusunun bu seviyede çift haneli gol sayılarına ulaşması dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor. Serie A'nın gelişmiş veri analizleriyle belirlediği 23 yaş altı ödülü, oyuncunun sadece skor katkısını değil, aynı zamanda saha içindeki taktiksel uyumunu ve fiziksel devamlılığını da uluslararası düzeyde tescillemiş oluyor.