Trendyol 1. Lig play-off finali futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde Esenler Erokspor ile Çorum FK, Süper Lig’e yükselen son takım olabilmek için kozlarını paylaşacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen final mücadelesi bugün saat 19.00’da oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirilecek karşılaşmada kazanan takım adını Süper Lig’e yazdıracak.

FİNAL MAÇI KONYA’DA OYNANACAK

Sezonun kaderini belirleyecek mücadeleye Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Tarafsız sahada oynanacak finalde iki takım taraftarının da tribünlerde yoğun şekilde yer alması bekleniyor.

Final atmosferinin oldukça yüksek olması beklenirken, teknik ekipler ve futbolcular maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

CANLI YAYINLANACAK

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma Türkiye’de beIN Sports Haber ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın yayın saatine kısa süre kala taraftarlar da sosyal medyada final heyecanını paylaşmaya başladı.

SÜPER LİG İÇİN SON 90 DAKİKA

Play-off finali, iki takım açısından da sezonun en önemli maçı olacak. Mücadeleyi kazanan ekip önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

Kaybeden takım ise yoluna 1. Lig’de devam edecek. Bu nedenle final mücadelesinin yüksek tempolu ve büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Her iki takım da sezon boyunca ortaya koyduğu performansı Süper Lig biletiyle taçlandırmayı hedefliyor.