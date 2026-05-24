İngiltere Premier League’de heyecan sürüyor. Liverpool ile Brentford, 2025-2026 sezonunun 38. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Liverpool’un efsanevi stadı Anfield’da oynanacak.

Sezonun kritik haftalarından birine sahne olacak mücadelede iki takımın da sahaya nasıl bir oyun planıyla çıkacağı futbol kamuoyu tarafından merak ediliyor.

LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool - Brentford maçı, 24 Mayıs 2026 Pazar günü saat 18.00’de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Premier League’de oynanacak karşılaşma, Türkiye’de Viaplay platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

ANFIELD’DA KRİTİK RANDEVU

Premier League’de sezonun son düzlüğüne girilirken Liverpool taraftarı, takımlarının Anfield’daki performansını yakından takip ediyor. Brentford ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak sezonu iyi bir noktada tamamlamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın kadroları, maç saati yaklaşırken teknik ekipler tarafından netleşecek.