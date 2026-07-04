Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamuoyunda "varlık barışı" olarak bilinen uygulama kapsamında, yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilere yönelik bildirim ve vergilendirme süreçleri netleşti.

"Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği"ne göre, yurt dışında bulunan para, döviz, altın ve menkul kıymetler 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bankalar, bildirilen bu varlıklar üzerinden yüzde 5 oranında peşin vergi tahsil ederek izleyen ayın 15'inci gününe kadar beyan edecek. Varlıkların devlet iç borçlanma senetleri, kira sertifikaları veya girişim sermayesi fonlarında tutulmasının taahhüt edilmesi durumunda ise indirimli vergi oranları devreye girecek.

20 YILLIK VERGİ İSTİSNASI

Gelir Vergisi Genel Tebliği ile birlikte, yurt dışında yaşayıp belirli şartları sağlayarak Türkiye'ye yerleşen kişilere yönelik önemli bir teşvik duyuruldu. GİB'in aktardığı detaylara göre, söz konusu kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu düzenleme, nitelikli iş gücünün ve sermayenin ülkeye çekilmesini hedefliyor.

KİMLER HANGİ AVANTAJLARDAN YARARLANACAK?

Düzenleme paketi yalnızca varlık barışını değil; teknoloji, sanayi ve tarım sektörlerine yönelik geniş çaplı vergi indirimlerini de barındırıyor. Teknogirişim çalışanlarına verilen bedelsiz pay senetleri gelir vergisinden istisna tutulurken, sanayi sicil belgesine sahip üreticiler ile zirai üretim yapan işletmelerin kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak uygulanacak.

Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen personelin maaşları için de brüt asgari ücretin üç katına kadar vergi istisnası getirildi. Bu sınır, İstanbul Finans Merkezi ve özel endüstri bölgelerinde çalışanlar için brüt asgari ücretin beş katına kadar çıkabilecek. Ayrıca serbest bölgelerde üretim yapan firmaların, imal ettikleri ürünlerin bölge içi ve diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançlar da kurumlar vergisi istisnası kapsamına alındı.