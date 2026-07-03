Kaza, Belucistan eyaletindeki Şerani bölgesinden Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han yönüne seyreden yolcu otobüsünün dağ yolunda kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Yüzlerce metrelik uçuruma yuvarlanan otobüs hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Bölge yetkililerinin yaptığı ilk açıklamaya göre kazada 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kurtarma çalışmaları zorlu şartlarda yürütüldü

Otobüsün düştüğü sarp arazi nedeniyle ekiplerin çalışmaları güçlükle sürdü. Arama kurtarma görevlileri, kayalık alanda uzun süre çalışma yaparak araçta bulunanlara ulaşmaya çalıştı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk değerlendirmelerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, teknik incelemelerin ardından kazanın nasıl meydana geldiği netlik kazanacak.

Pakistan'da özellikle dağlık bölgelerde meydana gelen trafik kazaları, zorlu yol koşulları ve güvenlik eksiklikleri nedeniyle sık sık çok sayıda can kaybına yol açıyor. Bu son facia da ülkede ulaşım güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.