ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli arasında düzenlenen dostluk futbol karşılaşması, hem çekişmeli mücadelesi hem de bol gollü görüntüleriyle renkli anlara sahne oldu. Kurum içi dayanışmayı ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla organize edilen maçta, Koruma Büro Amirliği, jandarma ve adliye çalışanlarından oluşan karma takım, Çevik Kuvvet ekibini 10-5 mağlup etti.

Önceki akşam halı sahada oynanan karşılaşmada iki ekip de centilmence mücadele ortaya koyarken, zaman zaman yüksek tempoya ulaşan oyun izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Maç boyunca hücum futbolunu tercih eden iki takım da bol pozisyona girerken, futbolcuların mücadele azmi ve fair-play ruhu takdir topladı.

Gol Yağmuru Yaşandı

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte oyuna etkili başlayan Koruma Büro Amirliği ekibi, bulduğu gollerle skor üstünlüğünü ele geçirdi. Çevik Kuvvet ekibi zaman zaman farkı azaltmayı başarsa da rakibinin etkili ataklarına engel olamadı. Mücadele sonunda sahadan 10-5'lik galibiyetle ayrılan Koruma Büro Amirliği takımı, dostluk maçını farklı skorla kazandı.

Kazanan Dostluk Oldu

Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları saha içinde bir araya gelerek birbirlerini tebrik etti. Sonucun ikinci planda kaldığı organizasyonda sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken, futbolcular centilmence mücadelelerinden dolayı birbirlerine teşekkür etti.

Koruma Büro Amirliği ekibi, maç sonrası yaptığı değerlendirmede gösterdikleri mücadele nedeniyle Çevik Kuvvet personelini kutlarken, bu tür organizasyonların kurum içindeki birlik, beraberlik ve ekip ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Birlik ve Beraberliğe Katkı Sağladı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen dostluk karşılaşmasının, personelin moral ve motivasyonunu artırmasının yanı sıra farklı birimlerde görev yapan çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirdiği belirtildi. Sporun kaynaştırıcı yönünü ortaya koyan organizasyonun ilerleyen dönemlerde de geleneksel hale getirilmesi planlanırken, katılımcılar böylesi etkinliklerin kurum içindeki dayanışmayı daha da artırdığını dile getirdi. (Mehmet AL)