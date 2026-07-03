CORENDON Alanyaspor U11 Takımı, U11 Ligi Play-Off müsabakalarını namağlup tamamlayarak kazandığı Alanya şampiyonluğunu düzenlenen törenle taçlandırdı. Sezon boyunca sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken minik futbolcular, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende kupa ve madalyalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Corendon Alanyaspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen ödül törenine Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu'nun yanı sıra Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Haydar Durusoy, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Şampiyonluk sevinci yaşayan genç futbolcular, büyük alkışlar eşliğinde kupalarını kaldırdı.

Paşaoğlu'ndan Minik Şampiyonlara Tebrik

Törende konuşan Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu, sezon boyunca büyük özveriyle mücadele eden U11 Takımı'nı tebrik ederek, altyapının Alanyaspor'un geleceğinin en önemli teminatı olduğunu söyledi. Genç sporcuların elde ettiği başarının hem kulüp hem de Alanya adına gurur verici olduğunu belirten Paşaoğlu, futbolculara bundan sonraki kariyerlerinde de başarılar diledi.

Daha sonra Paşaoğlu, namağlup şampiyonluk yaşayan futbolculara madalyalarını tek tek takarak şampiyonluk kupasını teslim etti.

Altyapıya Büyük Önem Veriliyor

Törende söz alan kulüp yöneticileri de Alanyaspor'un geleceğini altyapıda yetişen sporcuların oluşturacağını vurgulayarak, genç yeteneklerin gelişimi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Futbol Akademisi bünyesinde eğitim alan sporcuların sadece futbol anlamında değil, disiplinli ve örnek bireyler olarak yetişmelerinin de öncelikli hedefler arasında bulunduğu belirtildi.

Namağlup Sezonla Geleceğe Umut Verdiler

Play-Off etabını yenilgi yüzü görmeden tamamlayarak Alanya şampiyonluğunu kazanan Corendon Alanyaspor U11 Takımı, ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve takım ruhuyla gelecek adına büyük umut verdi. Minik futbolcuların başarısı aileleri ve teknik heyet tarafından büyük gururla karşılanırken, şampiyonluk sevinci günün anısına çekilen toplu fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Turuncu-yeşilli kulüp, altyapıya yaptığı yatırımlarla geleceğin Alanyaspor'unu inşa etmeyi sürdürürken, U11 Takımı'nın elde ettiği namağlup şampiyonluk da bu çalışmaların önemli meyvelerinden biri olarak değerlendirildi. (Mehmet TUNÇ)