ALANYA Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Cuma Pazarı'nda 5 bin kişilik aşure ikramı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in katıldığı programda vatandaşlarla bir araya gelinerek paylaşma, dayanışma ve bereket kültürüne vurgu yapıldı. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde Muharrem Ayı dolayısıyla Cuma Pazarı'nda kurulan stantta aşure ikramı yapıldı. Programa Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve belediye meclis üyeleri katıldı. Kazanın başına geçen Başkan Özçelik, vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem Ayı'nın maneviyatını paylaştı. Yoğun ilgi gören etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Başkan Özçelik, Muharrem Ayı'nın toplumun ortak değerlerini yaşatan önemli zamanlardan biri olduğunu belirterek, "Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesidir. Bu güzel geleneği hemşehrilerimizle birlikte yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren böyle anlamlı günlerin, toplumumuza huzur ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

5 BİN KİŞİLİK AŞURE İKRAM EDİLDİ

Cuma Pazarı'ndaki ikramın ardından Alanya Belediyesi hizmet binasında görev yapan personele ve belediyeye gelen vatandaşlara da aşure dağıtıldı. Gün içinde gerçekleştirilen program kapsamında toplam 5 bin kişilik aşure ikram edilerek Muharrem Ayı'nın paylaşma ve dayanışma geleneği Alanya'da yaşatıldı.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN