Alanya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y.K. (17) idaresindeki 07 CMA 503 plakalı motosiklet, A.A.S. (35) yönetimindeki 34 KFR 639 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç, ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Y.Y.K., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü A.A.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.