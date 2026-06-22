Türkiye'de yüksek enflasyonun etkileri devam ederken, emekli ve memurların Temmuz ayında alacağı maaş artışı da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 5 ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.

Haziran ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 17,5 ila yüzde 18 arasında oluşabileceği değerlendiriliyor.

İLK 5 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

2026 yılının ilk beş ayında açıklanan aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

Bu veriler doğrultusunda yılbaşından bu yana resmi enflasyon yüzde 16,61'e ulaştı.

HAZİRAN VERİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri doğrultusunda Haziran ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 1 ila 1,5 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18 sınırına yaklaşacağı öngörülüyor.

Mevcut sistemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu nedenle Haziran verisi, Temmuz maaşlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ FORMÜL

Ankara kulislerinde konuşulan düzenlemeye göre, halen 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında yeniden artırılması değerlendiriliyor.

Kulislerde öne çıkan senaryoda, taban aylığın yaklaşık 3 bin 500 TL artırılarak 23 bin 500 TL seviyesine çıkarılması yer alıyor. Ancak bu rakamın kesinleşmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Hükümetten konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DE ZAM HESABI SÜRÜYOR

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. İlk 5 aylık verilere göre memur kesiminin zam hesabı yüzde 12'nin üzerine çıkmış durumda.

Kesin oranlar, TÜİK'in Temmuz ayının ilk günlerinde açıklayacağı Haziran enflasyon verisiyle netleşecek. Böylece milyonlarca emekli ve memurun yeni maaşları da resmiyet kazanacak.

Kaynak: TÜİK, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomi kulis bilgileri.