Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, Isparta Emre Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf adını yarı finale yazdırırken, kaybeden ekip ise organizasyona veda edecek.

Hedef Namağlup Yükselişi Sürdürmek

Play-Off etabında başarılı performansıyla dikkat çeken Corendon Alanyaspor, sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyi çeyrek finalde de sürdürmek istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, hafta boyunca bu kritik karşılaşmaya yoğun tempoda hazırlanırken, hedeflerini yalnızca tur atlamak değil, sezonu şampiyonlukla tamamlayarak bir üst lige yükselmek olarak belirledi.

Takımda moralin yüksek olduğu öğrenilirken, futbolcuların sahaya kazanma inancıyla çıkacağı ifade edildi.

Tek Maçta Her Şey Belli Olacak

Eleme sistemiyle oynanacak mücadelede beraberlik halinde karşılaşma uzatma dakikalarına taşınacak, eşitliğin bozulmaması durumunda ise turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Bu nedenle iki takımın da kontrollü ancak kazanma odaklı bir futbol ortaya koyması bekleniyor.

Taraftarların Gözü Isparta'da

Turuncu-yeşilli camia da kritik karşılaşmaya büyük önem veriyor. Alanyasporlu futbolseverler, takımlarının yarı finale yükselmesini umut ederken, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kadın futbol takımına destek mesajları gönderiyor.

Kulüp yönetimi de sezon boyunca önemli bir başarı grafiği yakalayan kadın futbol takımının bu çıkışını sürdürerek Alanyaspor'u en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor.

Yarı finale yükselmesi halinde Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3. Ligi'nde şampiyonluk ve bir üst lige yükselme yolunda çok önemli bir eşiği daha geçmiş olacak. Turuncu-yeşilli ekip, Isparta'dan galibiyetle dönerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.(Mehmet TUNÇ)