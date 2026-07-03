Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Hacımehmetli Mahallesi sınırlarında bulunan Hıdırellez Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkını 20 yıllığına kiralamak için ihale sürecini başlattı.

Kurum tarafından yayımlanan ilana göre, 26,056 hektarlık alanı kapsayan tesissiz orman parkı için kapalı teklif ve artırma usulü uygulanacak. İhale, 17 Temmuz 2026

Cuma günü saat 14.30'da Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İHALE BEDELİ VE ŞARTLAR NELER?

İşletme hakkının yıllık tahmini kira bedeli 3 milyon 253 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen kişi veya kurumların 975 bin 900 TL geçici teminat yatırması ve 2 bin 500 TL karşılığında şartnameyi temin etmesi gerekiyor. Katılımcılar, tekliflerini bu tahmini bedelin altında kalmayacak şekilde sunacak ve en yüksek teklifi veren taraf ihaleyi kazanacak.

ŞİRKETLERE KEFİL ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İhale şartnamesinde yer alan pratik düzenlemelere göre, ihaleyi kazanacak sermaye şirketlerinin hakim ortakları kira sözleşmesine şahsen kefil olmak zorunda bırakıldı. Katılımcılardan ayrıca kesinleşmiş vergi ve SGK prim borcu bulunmadığına dair güncel belgeler talep edilecek. Teklif dosyaları ihale saatine kadar komisyona elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edilebilecek olup, postadaki gecikmeler idarenin sorumluluğunda olmayacak.

Alanya'nın doğal dinlenme alanlarından biri olan Hıdırellez mevkiindeki bu uzun vadeli kiralama süreci, bölgedeki yerel işletmecilik ve turizm dinamikleri açısından yakından takip ediliyor.