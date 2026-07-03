Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak tavan zam oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi. Konut kiralarındaki yüzde 25'lik yasal sınır uygulamasının sona ermesiyle, hem konut hem de iş yeri kiralarında yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınmaya başlandı.

Geçtiğimiz ay yüzde 32,24 seviyesinde olan 12 aylık ortalama, bu ay hafif bir düşüş göstererek yüzde 32,03'e geriledi. Bu ay sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve mülk sahipleri, yasal olarak en fazla bu oran üzerinden artış yapabilecek.

KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Yüzde 25'lik tavan uygulamasının kalkması, mülk sahiplerinin doğrudan yüzde 32,03 oranında zam yapmak zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Bu oran, yasal olarak aşılamayacak üst sınırı ifade ediyor. Taraflar, bu sınırın altında kalmak şartıyla karşılıklı anlaşma yoluyla farklı bir zam oranı da belirleyebiliyor.

SON ON AYLIK DÜŞÜŞ TRENDİ

TÜİK'in aktardığı verilere göre, kira artışında kullanılan 12 aylık TÜFE ortalaması son aylarda kademeli bir düşüş eğilimi sergiliyor. Eylül 2025'te yüzde 39,62 düzeyinde olan oran, 2026 yılı başından itibaren gerileyerek ocak ayında yüzde 34,88'e, nisan ayında yüzde 32,82'ye ve haziran ayında yüzde 32,24'e düşmüştü. Temmuz ayında kaydedilen yüzde 32,03'lük oran, son on ayın en düşük kira artış tavanı oldu.