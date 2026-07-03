Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 yılı haziran dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bağımsız akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan grubun yayımladığı verilere göre, haziran ayında tüketici fiyatlarındaki artış ivmesi devam etti.

ENAG tarafından yapılan açıklamaya göre, haziran ayında E-TÜFE aylık bazda yüzde 1,94 oranında yükseliş kaydetti. Piyasaların ve vatandaşların yakından takip ettiği verilerin detaylarında, son 12 aylık dönemi kapsayan yıllık enflasyon artış oranının ise yüzde 51,49 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

ENFLASYON VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tüketici fiyatlarındaki değişimleri günlük veriler üzerinden bağımsız bir metodoloji ile ölçen ENAG'ın yayımladığı istatistikler, genel ekonomik gidişatın analizi açısından önem taşıyor. Yıllık yüzde 51,49 seviyesinde hesaplanan artış oranı, temel tüketim maddelerindeki maliyet baskılarının ve hanelerin genel alım gücündeki değişimin mevcut durumunu ortaya koyuyor. Açıklanan bu veriler, piyasalardaki fiyatlama davranışlarının ve ekonomik beklentilerin şekillenmesinde referans alınan temel göstergeler arasında yer alıyor.