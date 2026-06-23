Araç muayene ücretini kredi kartı veya banka kartıyla ödeyen sürücülerin yıllardır tepki gösterdiği ek komisyon uygulaması sona eriyor. Türkiye'de araç muayene hizmetlerini 2027-2047 döneminde yürütecek olan TURKA, 15 Ağustos 2027'den itibaren kartlı ödemelerde herhangi bir komisyon alınmayacağını açıkladı.

Yeni sistemle birlikte araç sahipleri, muayene ücretini ister nakit ister kartla ödesin, ilave bir ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Şirket, uygulamanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda hayata geçirileceğini duyurdu.

Sürücülerin özellikle son yıllarda sıkça eleştirdiği kredi kartı komisyonu, araç muayene ücretinin üzerine ek maliyet oluşturuyordu. Yeni uygulamayla bu yükün ortadan kaldırılması hedefleniyor.

15 AĞUSTOS 2027'DE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem 15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren mevcut sistemin yerini TURKA'nın işleteceği yeni yapı alacak.

Şirket, Türkiye genelinde daha geniş ve teknolojik bir muayene ağı kurmayı planlıyor. Açıklanan plana göre 81 ilde toplam 249 sabit araç muayene istasyonu hizmet verecek. Ayrıca erişimin zor olduğu bölgelerde kullanılmak üzere 100 mobil istasyon da devreye alınacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MUAYENE SİSTEMİ GELİYOR

Yeni dönemin en dikkat çeken başlıklarından biri de teknolojik altyapı olacak. TURKA, araç muayene süreçlerinde yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, otomatik ölçüm teknolojileri, plaka tanıma altyapıları ve veri destekli karar mekanizmalarının kullanılacağını açıkladı.

Şirket yetkilileri, bu sayede insan kaynaklı hata riskinin azaltılmasının ve muayene süreçlerinin daha hızlı yürütülmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Ayrıca elektrikli araçlara yönelik özel kontrol sistemlerinin de yeni dönemde devreye alınması planlanıyor.

TÜRKİYE'DE HER YIL MİLYONLARCA ARAÇ MUAYENE EDİLİYOR

Türkiye'de her yıl yaklaşık 16 milyon araç muayene işlemi gerçekleştiriliyor. 34 milyonu aşan araç parkına hizmet vermeyi hedefleyen yeni sistemde, hem kapasitenin artırılması hem de vatandaşların daha hızlı hizmet alması amaçlanıyor.