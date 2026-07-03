Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan taklit ve tağşiş listesinde, Türkiye genelinde tanınan tatlı markası Ekleristan da yer aldı. Nisan ayında mahkeme kararıyla iflası açıklanan şirketin ürünlerinde yapılan incelemelerde, tüketiciyi yanıltıcı içerik kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık denetim raporlarına göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üretim yapan İflas Hal. Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye ait markanın 11 Şubat 2026 üretim tarihli "Antep fıstıklı ekler" ürünü incelemeye alındı. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, ürünün içinde beyan edilen Antep fıstığı yerine daha düşük maliyetli ay çekirdeği bulunduğu tespit edildi.

425 ŞUBEYE ULAŞTIKTAN SONRA İFLAS ETTİ

Pandemi sürecinde faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede büyüme gösteren Ekleristan, Bursa'da açtığı ilk üç şubenin ardından bir yıl içinde 50 noktaya ulaşmıştı. Franchise sistemiyle 52 ilde toplam 425 şubeye kadar genişleyen marka, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulunmuştu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bu talebi reddederek 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık şirketlerinin basit tasfiye usulüyle iflasına karar verdiğini duyurdu.

TÜKETİCİLER GIDA SAHTEKARLIĞINI NASIL KONTROL EDEBİLİR?

Gıda mevzuatında etiket üzerinde belirtilen malzemenin yerine daha ucuz bir bileşen kullanılması "tağşiş" olarak tanımlanıyor ve yasal yaptırım gerektiriyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini ve markaların durumunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Güvenilir Gıda portalı üzerinden anlık olarak sorgulayabiliyor. Bu sistem, halk sağlığını tehlikeye atan veya tüketiciyi maddi zarara uğratan firmaların şeffaf bir şekilde takip edilmesine olanak tanıyor.