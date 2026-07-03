CORENDON Alanyaspor, 2026-2027 sezonu öncesinde kadro planlamasını sürdürürken iç transferde önemli bir adım daha attı. Turuncu-yeşilli kulüp, tecrübeli futbolcusu Paulo Victor'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatılmıştır. Victor'a yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kadro İstikrarı Korunuyor

Yeni sezon öncesi hem transfer çalışmalarını hem de mevcut kadroyu korumaya yönelik hamlelerini sürdüren Alanyaspor yönetimi, Paulo Victor ile yola devam ederek takımın istikrarını koruma hedefini bir kez daha ortaya koydu.

Teknik heyetin de raporu doğrultusunda sözleşmesi uzatılan deneyimli futbolcunun, yeni sezonda hem saha içindeki performansı hem de tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni Sezonda Önemli Rol Üstlenecek

Turuncu-yeşilli formayla sergilediği mücadeleci futbol ve takım oyununa yaptığı katkıyla taraftarın beğenisini kazanan Paulo Victor'un, 2026-2027 sezonunda da Alanyaspor'un hedefleri doğrultusunda önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

Teknik ekibin oyun planında önemli bir yere sahip olan tecrübeli oyuncunun, sezon öncesi kamp çalışmalarında da aktif rol alarak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağı öğrenildi.

İç Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Alanyaspor yönetimi, yeni sezonda güçlü ve istikrarlı bir kadroyla mücadele edebilmek adına iç transfer çalışmalarını sürdürürken, mevcut iskeleti korumaya büyük önem veriyor. Paulo Victor ile sözleşme yenilenmesinin ardından gözler, sözleşmesi devam eden diğer futbolcularla ilgili alınacak kararlara çevrildi.

Taraftarlar ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Paulo Victor'un takımda kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni sezonda turuncu-yeşilli ekibin başarılı bir performans ortaya koymasını beklediklerini ifade etti. (Mehmet TUNÇ)