Alanya'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, damperi açık şekilde seyreden bir kamyon, D-400 Karayolu üzerindeki Mahmutlar Mahallesi M. Çakır Kavşağı'nda bulunan trafik sinyalizasyon sistemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sinyalizasyon direkleri yerinden koparak metrelerce savruldu.

Direkler yaya geçidine savruldu

Edinilen bilgilere göre kaza saat 13.40 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan sürücünün kullandığı kamyonun açık durumdaki damperi, kavşaktaki trafik ışıklarına çarparak sistemi tamamen kullanılmaz hale getirdi.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen sinyalizasyon direkleri, çevreye savrulurken yaya geçidine kadar ulaştı. Olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Büyük facia son anda önlendi

Kazanın yaşandığı M. Çakır Kavşağı'nın günün her saatinde yoğun yaya trafiğine sahip olması nedeniyle olay daha da endişe yarattı. Ancak çarpma sırasında yaya geçidinde kimsenin bulunmaması sayesinde olası bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İnceleme başlatıldı

Yetkililer, kamyon damperinin teknik bir arıza nedeniyle mi açıldığı, yoksa sürücünün damperi açık unutarak mı yola çıktığının yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.