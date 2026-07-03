MUSTAFA Kaan Yılmaz, doğum gününü yalnızca yeni yaşını kutladığı bir gün olmaktan çıkararak hayatının en özel anlarından birine dönüştürdü. Yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen doğum günü organizasyonunda kız arkadaşı Ezgi Okşar'a sürpriz bir evlenme teklifinde bulunan Yılmaz, hazırladığı romantik sürprizle hem sevgilisini hem de davetlileri duygulandırdı.

Özenle planlanan organizasyonda kutlama tüm neşesiyle devam ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Mustafa Kaan Yılmaz, elindeki yüzükle Ezgi Okşar'ın karşısına geçti. Beklenmedik sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Okşar, duygu dolu anlar yaşadı.

Mutluluğa "Evet" Dediler

Davetlilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifinde Mustafa Kaan Yılmaz'ın romantik sözleri geceye damga vurdu. Büyük heyecan yaşayan Ezgi Okşar ise hiç tereddüt etmeden "Evet" diyerek çifte mutluluk yaşattı. Bu anlamlı cevapla birlikte salonda alkışlar yükselirken, çift sevdikleriyle birlikte bu özel anın sevincini paylaştı.

Duygusal Anlar Yaşandı

Evlilik teklifinin ardından davetliler çifti tek tek tebrik ederken, duygu dolu anlar objektiflere de yansıdı. Çift, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, gecenin en anlamlı anları video kayıtlarıyla da ölümsüzleştirildi.

Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından kutlamalar müzik eşliğinde devam ederken, davetliler hem doğum günü sevincini hem de evlilik teklifinin mutluluğunu aynı gecede yaşadı.

Unutulmaz Bir Geceye İmza Attılar

Romantik atmosferi, özenle hazırlanan organizasyonu ve sürpriz evlilik teklifiyle geceye katılan herkes için unutulmaz anılar birikti. Hayatlarının yeni bir sayfasını açmaya hazırlanan Mustafa Kaan Yılmaz ve Ezgi Okşar çifti, bu anlamlı gecede sevdikleriyle birlikte mutluluklarını paylaşırken, davetliler de çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu. Bu özel gece, hem doğum günü kutlaması hem de evlilik teklifiyle uzun yıllar unutulmayacak anılar arasında yerini aldı. (Mehmet TUNÇ)