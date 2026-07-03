ALKÜ ortaya koyduğu ulusal ve uluslararası projelerle bilime ve Türkiye’ye katkılar sunmaya devam ediyor. ALKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Arslan tarafından yürütülen; İtalya, Tunus, Mısır, Yunanistan ve Türkiye’nin ortak olduğu Interreg NEXT MED Projesi geçtiğimiz yıl kabul edilmişti. Akdeniz Bölgesi’nde yürütülecek proje kapsamında, küresel boyutta yaşanması ön görülen su kıtlığını doğru yönetme açısından öncü bir projeler arasında görülmüştü. Çiftçilerin merakla beklediği SWAMED projesi eğitimleri ALKÜ ve Alanya Ziraat Odası öncülüğünde çiftçilerle buluşmaya hazırlanıyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fırat Arslan ve proje ekibi ile Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe iş birliğinde gerçekleştirilecek olan “Eğitim Sınıfı” etkinliği ile Alanyalı çiftçilere ve su yönetimi otoritelerine akıllı sulama teknolojileri tanıtılacak. İlk eğitim, 7 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Alanya Ziraat Odası Konferans Salonu’nda yapılacak. Eğitimler daha sonraki günlerde sahada çiftçilere uygulamalı olarak anlatılarak devam edecek.

AKILLI SULAMA YÖNTEMLERİ UYGULAMALI OLARAK ANLATILACAK

Su Tasarrufunda Akıllı Çözümler Projesi kapsamında geliştirilen Karar Destek Sistemi (DSS), tarlalara yerleştirilen sensörler, dronlar ve uydu verilerini kullanarak tarımsal su kullanımını en az yüzde 30 oranında azaltmayı hedefleniyor. Eğitim programında, Mahmutlar ve Kestel bölgelerindeki pilot uygulama alanlarında kullanılan akıllı sensörlerin kurulumu, bakımı ve veriye dayalı sulama yöntemleri uygulamalı olarak anlatılacak. Katılımcıların en az yüzde 50’sinin kadın çiftçilerden oluşmasını hedeflenirken tarımda toplumsal cinsiyet eşitliğini de desteklenecek. Etkinlik sonunda hazırlanan tüm eğitim materyalleri ve ders kayıtları, geniş kitlelerin erişimine sunulmak üzere dijital platformlarda paylaşılacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN VE BAŞKAN GÖKTEPE’DEN ÇİFTÇİLERE DAVET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya ve ülke tarımına büyük katkılar sağlayacak projenin çiftçilere önemli faydalar sağlayacağını belirtti. Tüm dünyada yaşanan kuraklık ve suyun önemini hatırlatan Rektör Türkdoğan, “SWAMED projesi sayesinde bölgemizdeki çiftçilere su tasarrufu ve akıllı tarım ile ilgili önemli kazanımlar sağlanacak. Eğitimler sayesinde çiftçilerimiz hem yeni bir döneme geçecek hem de kuraklıkla mücadele kapsamında önemli bir adım olacak. Projede emeği geçen akademisyenlerimize ve bizlere destek veren Alanya Ziraat Odamıza teşekkür ediyorum. Projemizin tüm dünyaya örnek olmasını diliyor, eğitimlere tüm Alanyalı çiftçilerimizi davet ediyorum.” dedi. Başkan Tahir Göktepe projenin Alanya’ya ve ülke tarımına önemli katkılar sunacağını belirterek, eğitimlere tüm çiftçileri davet etti. Başkan Göktepe projenin ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN