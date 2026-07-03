S.S. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi personeli Sema Özyeşil Ünal, Kooperatif Başkanı Ali Darı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla kutladı

YAKLAŞIK 28 yıldır birlikte çalıştıklarını ifade eden Özyeşil Ünal, 1 Temmuz 1998 tarihinde başladığı çalışma hayatı boyunca Ali Darı'nın kendisine yalnızca kooperatifçiliği ve mesleği değil, hayatı da öğrettiğini vurguladı. Paylaşımında Darı'yı "bir başkandan öte, yol gösteren bir baba" olarak tanımlayan Özyeşil Ünal, ondan iyiliği, doğruluğu, dürüstlüğü, alçak gönüllülüğü, insanlara değer vermeyi ve zorluklarla mücadele etmeyi örnek aldığını belirtti. Yıllar içinde edindiği tüm değerlerde Ali Darı'nın önemli bir payı olduğunu dile getiren Özyeşil Ünal, "Bugün geriye dönüp baktığımda, sizden öğrendiğim her değerin hayatımda ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyorum. Emekleriniz, desteğiniz ve güzel yüreğiniz için size minnettarım." ifadelerini kullandı. Duygusal mesajını doğum günü dilekleriyle tamamlayan Özyeşil Ünal, Ali Darı'ya sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulunurken, tüm sevdikleriyle birlikte nice mutlu yıllar diledi. Samimi paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. (Mehmet TUNÇ)