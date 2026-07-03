Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Hacımehmetli Mahallesi sınırlarında yer alan Hıdırellez Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkının kiralanması için ihale sürecini başlattı. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan, 20 yıllık süreyle özel işletmeye devredilecek.

26 hektarlık alan ihaleye çıkıyor

İhale kapsamında Alanya Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı içerisinde bulunan 286, 287, 288 ve 289 numaralı bölmeleri kapsayan toplam 26,056 hektarlık ormanlık alan yer alıyor. Bölgede şu anda herhangi bir tesis bulunmadığı belirtildi.

İhale 17 Temmuz'da yapılacak

Hıdırellez Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkı ihalesi, 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 14.30'da Alanya Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu'nda kapalı teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Yıllık kira bedeli 3 milyon 253 bin TL

İhale için belirlenen yıllık tahmini işletme hakkı kira bedeli 3 milyon 253 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılacak isteklilerin, 975 bin 900 TL tutarında geçici teminat yatırmaları gerekiyor.

İhaleye ilişkin şartname ve detaylı bilgilere Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'nden ulaşılabileceği bildirildi.