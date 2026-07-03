Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in yayımladığı verilere göre, haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,99 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesinde kaydedildi. Bu açıklamayla birlikte milyonlarca çalışanın ve emeklinin temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zam oranları da resmiyet kazandı.

Enflasyon rakamlarının netleşmesi, altı aylık zam periyodunu bekleyen geniş bir kesimin gelir tablosunu doğrudan şekillendirdi. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ile kamuda görev yapan memurlar ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artışları, bu veriler ışığında hesaplandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan maaş zammını oluşturuyor. TÜİK verilerine göre ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak ölçülen aylık enflasyon, haziran ayındaki yüzde 0,99'luk artışla tamamlandı. Bu altı aylık tablonun sonucunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayından itibaren geçerli olacak zam oranı yüzde 17,75 olarak belirlendi.

MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANDI?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, doğrudan enflasyon verisinin yanı sıra toplu sözleşme şartlarına göre şekilleniyor. Haziran ayı rakamlarının ardından memurlar için oluşan altı aylık enflasyon farkı yüzde 6,08 olarak hesaplandı.

Bu enflasyon farkına, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi için daha önceden belirlenen yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammı ilave edildi. Her iki kalemin birleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında maaşlarında göreceği toplam artış oranı yüzde 13,51 seviyesine ulaştı. Belirlenen bu oranlar, temmuz ayı itibarıyla maaş bordrolarına yansıtılacak.