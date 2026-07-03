Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde uzun yıllar alışveriş merkezi olarak hizmet veren City Center AVM, konaklama tesisine dönüştürülüyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, artan turizm ve iş seyahati talepleri doğrultusunda bina 140 odalı modern bir otel olarak yeniden projelendirildi.

Tutka Han Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından yürütülecek olan dönüşüm projesinin toplam yatırım bedeli 94 milyon 315 bin TL olarak açıklandı. Şanlıurfa Yolu üzerinde 6 bin 772 numaralı parselde yer alan ve yaklaşık 7 bin 636 metrekarelik alana sahip olan yapı, ilk olarak 2010 yılında alışveriş merkezi konseptiyle inşa edilmişti.

TİCARİ İHTİYAÇLAR PROJENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Bölgedeki alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte cazibesini yitiren bina için önce farklı alternatifler masaya yatırıldı. Şirket, 2025 yılı içerisinde yapıyı iş merkezi ve ofis olarak kullanmak üzere ruhsat aldı. Ancak kentte son dönemde ivme kazanan turizm hareketliliği ve konaklama ihtiyacındaki artış, yatırımcı firmanın kararını otel yönünde değiştirmesine neden oldu.

AVM'LER NEDEN DÖNÜŞÜYOR?

Türkiye genelinde ve küresel çapta değişen perakende dinamikleri, geleneksel alışveriş merkezlerinin zamanla fonksiyonlarını yitirmesine yol açabiliyor. E-ticaretin büyümesi ve açık hava konseptlerine ilginin artmasıyla birlikte atıl duruma düşen büyük hacimli ticari yapılar, genellikle otel, hastane veya eğitim kurumu gibi daha sürdürülebilir hizmet alanlarına entegre edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

İZİN SÜREÇLERİ VE İSTİHDAM HEDEFİ

Yatırımcı şirketin açıklamasına göre, projeye dair resmi onay ve izin süreçleri halihazırda devam ediyor. İnşaat çalışmalarının henüz başlamadığı tesiste, dönüşüm tamamlandığında yaklaşık 80 kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle iş insanları, turistler ve kongre katılımcılarının kentteki konaklama talebine önemli bir alternatif sunulacak.