Enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte emekli maaşlarına uygulanacak altı aylık artış oranı da belli olurken, gözler en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenlemeye çevrildi.

Zam Oranı Kesinleşti

Ocak-haziran dönemine ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak artış oranı yüzde 17,75 olarak hesaplandı.

Bu zam oranı, temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıtılacak.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Meclis Düzenlemesi Bekleniyor

Yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli aylığının 23 bin 550 liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Ancak bu tutarın yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Meclis'te kabul edilecek düzenlemenin ardından, kök maaşı yeni taban aylığın altında kalan emeklilere fark ödemesi Hazine desteğiyle tamamlanacak.

Memur Emeklilerinin Maaşları da Güncellenecek

Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur emeklilerinin maaşları da yeniden hesaplandı. Buna göre en düşük memur emeklisi aylığının 31 bin 524 liraya yükselmesi bekleniyor.

Zam Altı Aylık Enflasyona Göre Hesaplandı

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışı, yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranı esas alınarak belirlendi. İlk beş aylık verilerle büyük ölçüde şekillenen zam oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 17,75 olarak kesinleşti.

Milyonlarca emekli şimdi, maaş artışlarının yanı sıra en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin TBMM'den geçerek resmiyet kazanmasını bekliyor.