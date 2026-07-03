Kaya, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının vatandaşın günlük yaşamda karşılaştığı ekonomik tabloyu yansıtmadığını savunarak, sabit gelirli kesimler için ilave refah payı verilmesi çağrısında bulundu. Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, TÜİK'in aylık enflasyonu yüzde 0,99, yıllık enflasyonu yüzde 32,11 ve yılın ilk altı aylık enflasyonunu yüzde 17,76 olarak açıkladığını hatırlattı. Aynı dönemde Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 51,49, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ise yüzde 35,94 olarak duyurduğunu belirten Kaya, farklı kurumların açıkladığı veriler arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu ifade etti. Resmi verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 35 bin 759 lira, yoksulluk sınırının ise 116 bin 478 lira olarak açıklandığını aktaran Kaya, kendi değerlendirmesine göre mutfaktaki gerçek maliyetlerin çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu öne sürdü. Son yıllarda temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının vatandaşın alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirten Kaya, kaliteli protein kaynaklarının birçok aile için ulaşılması güç hale geldiğini söyledi.

Kaya, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte kıdem tazminatı tavanının 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldiğini, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıktığını, memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme farkı dahil yüzde 13,52 oranında zam aldığını kaydetti. En düşük memur maaşının 70 bin 224 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 liraya yükseldiğini belirtti. Sosyal yardım ödemelerinin de memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellendiğini ifade eden Kaya, 65 yaş aylığının 7 bin 257 liraya, evde bakım yardımının 15 bin 755 liraya yükseldiğini, engelli aylıkları ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de artış yapıldığını dile getirdi. Ekonomik krizin yükünün sabit gelirli vatandaşların omuzlarına bırakıldığını savunan Kaya, maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını öne sürdü. Hükümete ilave refah payı verilmesi çağrısında bulunan Kaya, ekonomik politikaları eleştirerek, vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısının seçimlerde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi