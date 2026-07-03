Alanya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Akdam Mahallesi Çobanlar Mevkii'nde seyir halinde olan kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Hayri Kaplan (58) yönetimindeki 07 AIY 054 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Hayri Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yolcu ağır yaralandı

Kamyonette yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Cengiz K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Cengiz K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hayri Kaplan'ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma soruşturma başlattı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.