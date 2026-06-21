Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Antalya genelinde yürütülecek bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 22 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Alanya'da farklı noktalarda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahallede gün boyu enerji verilemeyecek.

Kesintilerin büyük bölümü sabah 09.00'da başlayacak ve saat 16.00'ya kadar devam edecek.

OBA, MAHMUTLAR VE DEMİRTAŞ'TA KESİNTİ VAR

AEDAŞ'ın yayımladığı programa göre Oba Mahallesi'nin Karakocalı bölgesi ile Yıldırımlar ve Yüksek sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Mahmutlar Mahallesi'nde Araplar Sokak, Atatürk 3 Caddesi, Yangılı ve Aydın bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

Demirtaş Mahallesi'nde ise Atatürk ve Mersin caddeleri çevresi ile Bahçeli ve Antalya-Mersin yolu üzerindeki bazı noktalarda bakım çalışması yapılacak.

UĞRAK VE YEŞİLÖZ'DE BİRÇOK NOKTA ETKİLENECEK

Uğrak Mahallesi'nde Merkez Sokak, Uğrak 1 ve Uğrak 2 sokaklarında gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak.

Yeşilöz Mahallesi'nde Aksu, Alakisle, Kerimcik ve Köy İçi Mezarlık Yanı bölgeleri de planlı çalışmalar kapsamında enerji alamayacak.

Aynı çalışma programı kapsamında Hocalar, İmamlı ve Özvadi mahallelerinin bazı bölümlerinde de kesinti uygulanacak.

KONAKLI VE PAYALLAR'DA YATIRIM ÇALIŞMASI

Konaklı ve Payallar mahallelerinde şebeke yatırımları nedeniyle çok sayıda sokak ve caddede elektrik kesintisi yapılacak.

Özellikle Konaklı 37 ve 38'inci sokaklar ile Sipahioğlu bölgesi, Payallar'da ise Menderes Caddesi ve çevresindeki bazı noktalarda vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmesi gerekiyor.

ÇAMLICA'DA YENİ HAT ÇALIŞMASI

Çamlıca Mahallesi'nin Dereköy, Köseli Akdüşlü, Bobuşlu Mevkii ve Candanlı Sokak çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

TOSLAK'TA İKİ FARKLI SAATTE KESİNTİ

Toslak Mahallesi'nde Çaltı Eşiği bölgesinde elektrik kesintisi 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Akkale, Kölüşlü ve Dolular bölgelerinde ise bakım çalışmaları nedeniyle kesinti 11.00'de başlayacak ve saat 16.00'ya kadar sürecek.

AEDAŞ, planlı çalışmaların daha güvenli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almalarını istedi.