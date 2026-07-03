Alanya'da sahilde görülen şüpheli bir cisim, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Kestel Mahallesi Han Önü Mezarlığı altındaki kıyı şeridinde deniz kenarında hareketsiz duran büyük siyah bir poşeti fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, kıyıya ulaşımın güç olması nedeniyle çevrede faaliyet gösteren bir jet ski işletmecisinden destek aldı. Jet ski ile şüpheli cismin bulunduğu noktaya ulaşan görevli, ilk incelemeyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yapılan kontrolde, vatandaşların ceset olabileceğini düşündüğü siyah poşetin içerisinde yalnızca çeşitli çöplerin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgede bekleyen vatandaşlara bilgi verilirken, olayın herhangi bir adli vaka olmadığı anlaşıldı.

Yaşanan olayın ardından yetkililer, denize bırakılan atıkların sadece çevre kirliliğine neden olmadığını, aynı zamanda asılsız ihbarlara ve acil durum ekiplerinin gereksiz yere zaman kaybetmesine yol açtığını belirtti. Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları ve denize çöp atmamaları istendi.