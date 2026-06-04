İstanbul'daki tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi 2 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Gerçekleştirilen tahliye ve onarım işlemlerinin ardından tarihi yapının 6 Haziran 2026

Cumartesi günü saat 09.00'da kapılarını yeniden açacağı duyuruldu.

Devir teslim sürecinde yaşananlara ilişkin Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran açıklamalarda bulundu. Aran'ın aktardığına göre, İBB'nin tahliyesi sırasında sarnıçtaki güvenlik kameraları, klima üniteleri, gişe bankoları ve sunucu odasındaki kablo altyapısı sökülerek götürüldü. Ayrıca mutfak bölümündeki dolap ve bataryalar ile soyunma alanlarındaki kabinlerin de yerinden çıkarıldığı bildirildi.

TAHLİYE SÜRECİNDE HASAR İDDİASI

Tarihi yapının mevcut donanım bedellerinin ödenmesi teklif edilmesine rağmen ekipmanların söküldüğünü belirten Aran, kullanımda olan merdivenlerin dahi kullanılamaz hale getirildiğini öne sürdü. Ekiplerin 24 saat esasıyla çalıştığını bildiren yetkililer, eksikliklerin giderilerek sarnıcın cumartesi gününe yetiştirilmesi için yoğun mesai harcıyor.

YERLİ ZİYARETÇİ İÇİN GİRİŞLER NASIL OLACAK?

Yönetim değişikliğiyle birlikte, önceki dönemde Türk vatandaşları için 450 TL olarak uygulanan giriş ücreti tarifesi kaldırıldı. Alınan yeni karara göre, yerli ziyaretçiler haziran ayının sonuna kadar sarnıcı tamamen ücretsiz olarak gezebilecek. Bu sürecin ardından ise sisteme entegre edilecek olan Müzekart uygulaması geçerli olacak. Yabancı turistler için ise 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren ücretli giriş uygulaması devam edecek.