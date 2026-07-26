Kaza, akşam saatlerinde Samandağ-Antakya kara yolunun Uzunbağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarından birinin hayatını kaybetmesi üzerine taziye evine gitmek için yola çıkan Bedia Havare, kara yolunun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpmasıyla yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı Bedia Havare'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Havare için doktorlar seferber olurken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti.

Bedia Havare'nin ölüm haberi, hem taziye için bekleyen yakınlarını hem de mahalle sakinlerini yasa boğdu. Yakınının acısını paylaşmak için çıktığı yolculuğun ölümle sonuçlanması, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulurken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Kazaya ilişkin teknik incelemelerin ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesinin ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.