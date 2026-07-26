ALANYA'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Birinci kattaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Karabüllü Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, mutfakta başlayan yangına müdahale ederek alevlerin dairenin diğer bölümlerine ve binaya yayılmasını önledi.

Yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangının çıktığı mutfak bölümünde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası büyük bir facianın önüne geçildiğini belirterek ekiplere teşekkür etti.