ALANYA Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol ağını daha güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı yol yapım ve bakım çalışmalarını hafta sonu da kesintisiz sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda farklı mahallelerde eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ederken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ulaşım projelerini hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyor.

Hafta sonunu da sahada geçiren ekipler, özellikle ulaşım yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde yol kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye, kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalarla hem mevcut yolların ömrünü uzatmayı hem de sürücüler ile yayalara daha güvenli ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor.

Kestel'de asfalt çalışmaları sürüyor

Çalışmalar kapsamında Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi'nde sathi asfalt uygulaması devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun dayanıklılığını artırmak ve sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla asfalt serim çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tamamlandığında bölgedeki ulaşımın daha konforlu hale gelmesi beklenirken, yolun uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Yetkililer, asfalt çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda kısa sürede tamamlanacağını belirtirken, sürücülerden çalışma yapılan bölgelerde trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

Obaalacami'nde asfalt öncesi hazırlık

Alanya Belediyesi ekiplerinin bir diğer çalışma noktası ise Obaalacami Mahallesi oldu. Burada asfalt serimi öncesinde zemin düzenleme, dolgu, tesviye ve altyapı hazırlıkları titizlikle gerçekleştiriliyor. Ekipler, asfaltın daha sağlam ve uzun ömürlü olabilmesi için gerekli tüm teknik hazırlıkları tamamladıktan sonra asfalt serimine geçecek.

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki yollar modern ve güvenli bir görünüme kavuşacak.

Hedef daha güvenli ve modern ulaşım

Alanya Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yatırımlarıyla hem mahalleler arasındaki ulaşım standardını yükseltmeyi hem de vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamayı amaçlıyor. Yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde program dahilinde sürdürüleceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Alanya'da ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında yoğun mesai harcıyor. Hafta sonu da sahada görev yapan ekiplerimiz, planlanan çalışmalarını titizlikle sürdürüyor."

Kent genelinde devam eden yol çalışmalarıyla birlikte Alanya Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmeyi ve şehir içi trafik akışını daha güvenli hale getirmeyi hedeflerken, çalışmaların önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde devam edeceği belirtildi. (Şerife ÇOBAN)