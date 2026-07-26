Mahmutseydi ve Paşaköy'de sabah başlayacak

26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 09.00 ile 16.00 arasında uygulanacak planlı kesinti kapsamında Mahmutseydi ve Paşaköy mahallelerinde elektrik verilemeyecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

Mahmutseydi Mahallesi Gökçen Sokak ve Gökçen bölgesi

ve Gökçen bölgesi Paşaköy Mahallesi'nin belirlenen çalışma alanları

Yaklaşık 7 saat sürecek çalışmalarda elektrik şebekesinde bakım ve iyileştirme işlemleri yapılacağı bildirildi.

Mahmutlar, İmamlı ve Şıhlar'da da kesinti var

Aynı gün saat 09.30 ile 16.00 arasında ikinci etap çalışmalar kapsamında Alanya'nın farklı mahallelerinde de enerji kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlar:

Mahmutlar Mahallesi

İmamlı Mahallesi Kozarası-Gödüre bölgesi

bölgesi Şıhlar Mahallesi Sülüklü Yaylası ve Şıhlar Yaylası

Yetkililer, bu bölgelerde yürütülecek çalışmaların enerji nakil hatlarının güvenliği ve kesintisiz enerji arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Öğleden sonra Hacıkerimler ve Taşdibi'nde elektrik kesilecek

Günün son planlı çalışması ise saat 13.00 ile 18.00 arasında yapılacak.

Bu saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ise şöyle:

Hacıkerimler Mahallesi Merkez_16 Sokak

Mahmutseydi Mahallesi Taşdibi Sokak ve Taşdibi bölgesi

Vatandaşlara uyarı

Elektrik dağıtım ekipleri, çalışmaların planlanan saatler içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ancak hava koşulları veya teknik nedenlere bağlı olarak sürelerde değişiklik yaşanabileceğini bildirdi.

Yetkililer, kesinti süresince elektronik cihazların zarar görmemesi için fişten çekilmesini, buzdolabı ve derin dondurucu kapaklarının gereksiz yere açılmamasını ve elektrikle çalışan cihazlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Özellikle işletmeler, üretim yapan iş yerleri ve elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullanan vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak gerekli planlamaları önceden yapmaları istendi.

Planlı bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirtilen mahallelere yeniden elektrik verileceği ve çalışmaların, enerji altyapısının daha güvenli ve kesintisiz hizmet sunabilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.