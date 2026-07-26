Olay, Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında daha önce tahliye edilen 5 katlı binanın üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarındaki balkonlar ile üst kattaki duvarın bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Büyük bir gürültüyle yaşanan çökme, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Çökme sırasında kopan beton parçaları ve molozlar binanın önündeki caddeye savruldu. Park halindeki bazı araçlar düşen beton parçaları nedeniyle hasar gördü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri ise korkuyla evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geçti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binanın bulunduğu alanı bariyer ve güvenlik şeritleriyle kapattı. Caddeye saçılan beton ve moloz parçaları temizlenirken, binanın çevresinde yeni bir çökme riskine karşı vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi.

Mahalle sakinlerinden Musa Keleş, büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek binadan haftalardır çatırdama sesleri geldiğini söyledi. Binanın uzun süredir tehlike oluşturduğunu ifade eden Keleş, şunları söyledi:

"Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik. Çatırtı sesleri devam ediyordu ve itfaiyeyi aradık. İtfaiye ve zabıta geldi, şerit çektiler ama tehlike hâlâ devam ediyor. Yaklaşık 4 haftadır böyle, yıkımı yapmadılar. Her gün buraya polis geliyor. Yasaklı madde kullananlar da binaya girip çıkıyor. Burada sürekli bir tehlike altında yaşıyoruz."

Binanın bulunduğu caddenin yoğun kullanılan bir güzergâh olduğuna dikkat çeken Keleş, özellikle çocuklar ve araçlar açısından büyük risk oluştuğunu belirterek, "Bugün balkonlar çöktü, yarın çatının da çökmesinden endişe ediyoruz. Binanın diğer bölümlerinden de sürekli çatırdama sesleri geliyor." dedi.

Müteahhide ulaşmaya çalıştıklarını ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını öne süren Keleş, "Bir arkadaşımız müteahhidi aradı. 'Beni niye arıyorsunuz?' diye cevap verdi. Zabıta burada, vatandaş burada ama müteahhit ortada yok. Böyle sorumsuzluk olmaz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve olası yeni çökmelere karşı vatandaşların bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.