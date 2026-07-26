ALANYA'nın yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kleopatra Plajı'nda yaşanan boğulma tehlikesi, cankurtaranın dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen ve kıyıya dönmekte güçlük çeken 35 yaşındaki tatilci, görevli cankurtaranın zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Olay, gün içerisinde Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla denize giren 35 yaşındaki T.D., bir süre yüzdükten sonra aniden etkisini artıran dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Güçlü akıntı ve dalgalar nedeniyle geri dönmekte zorlanan tatilci, kısa sürede panik yaşadı.

Denizde çırpınan tatilciyi fark eden görevli cankurtaran, vakit kaybetmeden harekete geçti. Kurtarma ekipmanlarını alarak denize giren cankurtaran, kısa sürede T.D.'ye ulaştı. Profesyonel müdahaleyle kontrol altına alınan tatilci, güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar da kurtarma çalışmasını endişeyle takip ederken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kıyıda yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan tatilcinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında denizde dalga ve akıntının zaman zaman tehlikeli seviyelere ulaşabildiğine dikkat çekerek, vatandaşların ve turistlerin cankurtaranların uyarılarını dikkate almalarını istedi. Kırmızı bayrak bulunan bölgelerde denize girilmemesi, güvenlik şeridinin dışına çıkılmaması ve açığa doğru yüzülmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kleopatra Plajı'nda görev yapan cankurtaran ekiplerinin olası boğulma vakalarına karşı gün boyu nöbet tuttuğu belirtilirken, yaşanan olayda hızlı müdahalenin olası bir faciayı önlediği ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.