Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 12.46 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez üssünün yanı sıra komşu il Gaziantep'te de hissedildi.

NACİ GÖRÜR DEPREM İÇİN NE DEDİ?

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Armutlu-Pazarcık hattında gerçekleşen sığ depremin Pazarcık segmenti üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, bunun muhtemelen bir artçı sarsıntı olduğunu aktardı.

BÖLGEDEKİ FAY HATTINDA RİSK VAR MI?

Uzmanlar, büyük depremlerin merkez üssü olan bölgedeki fay hatlarının sismik hareketliliğini düzenli olarak izliyor. Prof. Dr. Görür'ün açıklamasına göre, söz konusu bölgenin enerjisi geçmişteki büyük kırılmalarla büyük ölçüde boşalmış durumda. Bu nedenle 4.4 büyüklüğündeki son sarsıntı kaynaklı endişe edilecek bir durum bulunmuyor. Sismologlar, enerjisi boşalan fay segmentlerinde bu ölçekteki artçı sarsıntıların olağan bir sismik sürecin parçası olduğunu vurguluyor.